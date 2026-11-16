L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg continue d’alimenter la presse italienne. Après La Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport et Tuttomercatoweb, c’est désormais La Repubblica qui relance le dossier du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Le quotidien italien affirme que Fabio Paratici, directeur sportif de la Fiorentina, aurait fait du Danois sa priorité pour janvier. Une insistance qui intervient alors que l’OM pourrait devoir réaliser de nouvelles ventes pour répondre aux exigences de la DNCG.

Pas un jour ou presque sans que le nom de Pierre-Emile Højbjerg ne revienne dans les colonnes des médias italiens. Alors que l’Olympique de Marseille souhaite préserver sa dynamique sportive sous les ordres de Bruno Genesio, l’international danois continue de susciter les convoitises de l’autre côté des Alpes.

Ces derniers jours, plusieurs médias transalpins ont évoqué son avenir, notamment la Juventus Turin et la Fiorentina, deux formations désireuses de renforcer leur entrejeu lors du prochain mercato hivernal.

Mais ce lundi 16 novembre, une nouvelle publication apporte des précisions sur les intentions du club florentin.

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Paratici veut absolument Højbjerg à la Fiorentina

Dans un article publié ce lundi par La Repubblica↗, le journaliste Duccio Mazzoni explique que Højbjerg serait désormais le profil privilégié par Fabio Paratici, directeur sportif de la Fiorentina.

Et ce choix ne serait pas anodin.

Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun à Tottenham, où Paratici occupait déjà des responsabilités importantes dans la direction sportive.

Selon le quotidien italien, le dirigeant conserve une excellente opinion du milieu danois, dont il apprécie l’expérience, le leadership et la capacité à évoluer dans un milieu à deux.

La Repubblica affirme que Paratici travaille activement à préparer les conditions d’une arrivée de Højbjerg à Florence.

Un intérêt confirmé par Tuttomercatoweb ce lundi 16 novembre↗, qui présente également le Marseillais comme la principale cible du club italien pour renforcer son entrejeu.

La Fiorentina veut doubler la Juventus

Si la Fiorentina multiplie les réflexions autour de Højbjerg, c’est également parce que la concurrence s’annonce importante.

La Juventus Turin suit elle aussi le joueur depuis plusieurs mois.

Selon la presse italienne, Luciano Spalletti souhaite renforcer son milieu avec un élément expérimenté, capable d’apporter davantage de caractère et de stabilité à son équipe.

Le profil du Danois correspond à ces exigences.

Mais la Fiorentina ne souhaiterait pas laisser le champ libre aux Turinois.

D’après Tuttomercatoweb, Fabio Paratici tenterait de reproduire une stratégie déjà utilisée sur d’autres dossiers : anticiper les mouvements de la Juventus afin de convaincre rapidement le joueur.

Pour le club florentin, le recrutement d’un milieu capable de récupérer des ballons et de protéger sa défense constitue une priorité.

Le nom de Lucas Torreira est également évoqué, mais cette piste aurait perdu de son élan ces dernières heures, selon La Repubblica.

Højbjerg apparaîtrait donc comme le premier choix de Paratici.

Un but avec le Danemark qui relance encore son actualité

Cette nouvelle vague d’articles intervient également après une performance remarquée du milieu marseillais avec sa sélection.

Samedi soir, Pierre-Emile Højbjerg a participé à la large victoire du Danemark sur la pelouse du Portugal (4-1) en Ligue des nations.

L’international danois a notamment ouvert le score sur penalty à la 43e minute.

Une prestation saluée par Tuttomercatoweb dans un article du 14 novembre↗, qui a immédiatement fait le lien entre sa performance et les intérêts de la Juventus et de la Fiorentina.

Le média italien souligne notamment son expérience et son influence au milieu de terrain, deux qualités recherchées par les clubs de Serie A.

De quoi entretenir encore davantage les discussions autour de son avenir.

Un transfert estimé entre 10 et 15 millions d’euros

Reste à savoir si les clubs italiens seront prêts à concrétiser leur intérêt.

Comme nous l’expliquions dimanche sur FCM, le Corriere dello Sport estime qu’un transfert pourrait coûter entre 10 et 15 millions d’euros↗.

Une somme qui pourrait retenir l’attention de la direction olympienne, même si aucun prix officiel n’a été communiqué par Marseille.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Højbjerg reste un élément important de l’effectif de Bruno Genesio.

Sa situation contractuelle ne contraint donc pas l’OM à négocier dans l’urgence.

Mais le contexte financier pourrait changer la donne.

Selon L’Équipe, les efforts réalisés durant le mercato estival n’auraient pas suffi à atteindre tous les objectifs économiques du club.

De nouvelles ventes pourraient ainsi être nécessaires dès janvier↗, alors que Marseille doit présenter son nouveau plan financier à la DNCG début décembre.

La vente d’un joueur comme Højbjerg permettrait non seulement de récupérer une indemnité, mais également d’alléger sensiblement la masse salariale.

Un argument susceptible de peser dans les décisions de Frank McCourt et de la direction sportive.

Genesio pourrait-il perdre un cadre en pleine remontée ?

Sur le plan sportif, la perspective d’un départ serait néanmoins particulièrement délicate.

Après un début de saison catastrophique, Bruno Genesio a réussi à relancer l’OM, qui reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une spectaculaire remontée de la 17e à la 4e place.

Dans cette dynamique, Højbjerg conserve un rôle important grâce à son expérience, son sens du placement et sa capacité à organiser le jeu.

L’émergence de Tochukwu Nnadi offre certes de nouvelles solutions dans l’entrejeu, mais le départ de l’international danois en pleine saison pourrait fragiliser un secteur qui a retrouvé de la stabilité.

D’autant que la direction marseillaise chercherait elle-même à recruter un milieu box-to-box lors du prochain mercato.

Vendre un joueur expérimenté tout en essayant de renforcer le même secteur représenterait donc un paradoxe supplémentaire pour Marseille.

Højbjerg souhaite-t-il vraiment quitter l’OM ?

C’est désormais l’une des principales interrogations du dossier.

Les informations publiées en Italie restent contradictoires.

Le journaliste Niccolò Ceccarini, de Tuttomercatoweb, expliquait récemment que le milieu danois semblait privilégier une fin de saison à Marseille.

À l’inverse, La Gazzetta dello Sport a évoqué une possible ouverture du joueur à un départ vers la Juventus.

Pour le moment, Højbjerg n’a pas publiquement confirmé son intention de quitter l’OM en janvier.

Il n’existe pas non plus d’offre officielle connue de la Fiorentina ou de la Juventus.

Mais l’insistance de la presse italienne, et particulièrement les nouvelles informations de La Repubblica sur la détermination de Fabio Paratici, montrent que le dossier continue d’occuper une place importante dans les discussions autour du mercato de Serie A.

La Fiorentina semble désormais bien décidée à tenter sa chance, malgré la concurrence de la Juventus. Reste à savoir si l’OM et son milieu danois seront disposés à écouter les propositions qui pourraient arriver en janvier.