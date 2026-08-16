Mercato OM : la promesse d’Aguerd !

Le transfert de Nayef Aguerd à la Real Sociedad a finalement capoté alors qu’un accord semblait proche. Toujours sous contrat avec l’OM, le défenseur marocain a pris la parole sur Instagram et assuré qu’il resterait pleinement impliqué sous le maillot marseillais tant que sa situation n’aura pas évolué.

Tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout et je me battrai pour le club

Le mercato de l’OM connaît un nouveau rebondissement avec Nayef Aguerd. Le défenseur central de 30 ans devait retrouver la Real Sociedad, où il avait déjà évolué en prêt lors de la saison 2024-2025, mais l’opération a finalement échoué dans les derniers instants. Plusieurs médias espagnols confirment que les deux clubs étaient parvenus à avancer sérieusement sur le dossier avant que le transfert ne soit abandonné.

Après avoir livré sa version des faits concernant cet échec du transfert à la Real Sociedad, l’international marocain a également souhaité envoyer un message clair aux supporters marseillais. Alors que son avenir reste l’un des dossiers à régler durant cette fin de mercato estival, Aguerd assure qu’il ne changera pas d’attitude tant qu’il appartiendra à l’Olympique de Marseille.



Sur son compte Instagram, l’ancien défenseur de West Ham a ainsi déclaré :

« Je suis conscient de la situation économique de l’OM et je sais que, dans le football, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin du mercato. Mais tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout et je me battrai pour le club, mes coéquipiers et les supporters »

Une prise de position qui intervient alors que son avenir reste ouvert à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

Strasbourg arrive dès vendredi au Vélodrome

En attendant une éventuelle évolution sur le marché des transferts, Nayef Aguerd reste donc un joueur de l’OM. Son message intervient dans une semaine importante pour les Marseillais, désormais tournés vers le début du championnat.

L’équipe de Bruno Genesio doit lancer sa saison de Ligue 1 vendredi 21 août face au RC Strasbourg. La rencontre de la première journée est programmée à 20h45 au Vélodrome, comme le confirme la billetterie officielle du club.

D’ici là, la situation d’Aguerd restera forcément à surveiller. Son départ vers la Real Sociedad étant désormais écarté, le défenseur marocain demeure sous contrat avec Marseille et affiche, publiquement, sa volonté de défendre pleinement les couleurs olympiennes tant qu’il sera au club.