Mercato OM : la raison qui bloque encore toutes les recrues marseillaises

À la veille du mois d’août, l’OM n’a toujours enregistré aucune nouvelle arrivée. Selon L’Équipe, cette immobilité s’explique par une contrainte majeure : le club ne peut pas recruter tant que sa masse salariale n’a pas été suffisamment réduite.

L’OM doit vendre avant de pouvoir recruter

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste bloqué dans le sens des arrivées. D’après L’Équipe, Grégory Lorenzi ne peut pas enregistrer de nouvelle recrue avant une baisse considérable de la masse salariale olympienne.

Les départs de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, de Pierre-Emerick Aubameyang vers La Corogne et d’Hamed Junior Traoré au Genoa ont déjà permis au club d’économiser plus de 17 millions d’euros sur sa masse salariale. Cette diminution reste cependant insuffisante au regard des engagements pris par la direction devant l’UEFA et la DNCG.

L’OM doit donc continuer à vendre et à alléger son effectif avant de pouvoir finaliser les pistes étudiées par son nouveau directeur sportif. Cette situation explique pourquoi aucun renfort n’a encore rejoint le groupe de Bruno Genesio, malgré plusieurs besoins identifiés.

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Une masse salariale à ramener sous les 100 M€

Estimée à plus de 160 millions d’euros la saison dernière, la masse salariale marseillaise doit désormais passer sous la barre des 100 millions d’euros, puis continuer à diminuer. Selon le quotidien sportif, cette cure d’austérité pourrait s’étendre sur deux saisons.

Plusieurs joueurs disposant de rémunérations importantes sont donc susceptibles de partir avant la fermeture du marché. Tant que l’OM n’aura pas réalisé suffisamment d’économies, les discussions avec de potentielles recrues ne pourront pas se concrétiser.

La priorité immédiate de la direction est ainsi clairement établie : vendre avant d’acheter. Les futures arrivées dépendront directement de la capacité du club à accélérer les départs dans les prochaines semaines.