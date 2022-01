Mercato OM : La Roma prêt à diminuer les montants des OA de Lopez et Under ?

L’été dernier l’OM a recruté plusieurs joueurs dans le cadre de prêts. L’AS Roma a prêté Cengiz Under et Pau Lopez avec des OA, le club serait prêt à accorder une ristourne sur ces deux dossier pour faciliter l’arrivée de Boubacar Kamara cet hiver…

Si William Saliba et Amine Harit sont prêtés sans option d’achat, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez seront marseillais à la fin de la saison. Les deux premiers sont liés uniquement au maintient de l’OM en Ligue 1, le portier doit lui jouer 20 matches, il en est à 19.

A lire : Mercato OM : Après Saliba et Guendouzi, Longoria vise un autre élément d’Arsenal ?

Moins de 20M€ pour Under et Lopez si Kamara rejoint la Roma cet hiver ?

Selon italy24news, l’OM devra payer à la Roma un montant de 20,5 M€ pour les options d’achat d’Under (8M€) et Lopez (12M€). Le club italien serait prêt à réduite ce montant, si Kamara, qui sera libre en juin prochain, rejoint l’AS Roma lors de ce mercato d’hiver. Le milieu de terrain olympien serait l’option préivilégiée par Mourinho avec comme plan B Grillitsch (Hoffenheim)…

La Roma accélère pour Boubacar #Kamara et espère le recruter dès maintenant. Comment ? En renonçant à une partie du versement (20,5M€) prévu par l’#OM pour Pau Lopez et Ünder l’été prochain. (GdS) pic.twitter.com/hxNLXSPnOI — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 4, 2022

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)