Mercato OM : La rumeur Henderson…Igamane, bon profil ? Perraud et Vlahovic ❌ Lang en Italie !

Voici le replay du dernier Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ! L’attaquant marocain, Hamza Igamane est visé par l’OM, quel est son profil ? La rumeur Henderson, l’Anglais de 35 ans visé par l’OM et potentiellement libre ? Mais aussi le dossier Lang, les rumeurs en bois Perraud et Vlahovic…

Débat FAQ Mercato