Mercato OM : La rumeur Zabiri… Medina sollicité ! Quid de Vaz et Bakola ? Guendouzi en Liga…

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol ! Au menu, deux thèmes en préambule : Vaz vers un départ ? La rumeur Zabiri… Mais aussi l’intérêt de River pour Medina, le départ annoncé de Guendouzi vers la Liga, le mercato d’hiver et le recrutement d’yun milieu de terrain…

En replay sur Youtube