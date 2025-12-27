Mercato OM : La sacrée bonne pioche estivale !

Arrivé dans une relative indifférence lors du dernier mercato estival, Emerson Palmieri s’impose aujourd’hui comme l’une des très bonnes surprises de la saison à l’Olympique de Marseille. Longtemps contesté après des passages compliqués à l’Olympique Lyonnais puis à West Ham, le latéral gauche italien a su répondre sur le terrain et convaincre sous le maillot olympien, devenant un élément fiable du dispositif de Roberto De Zerbi.

Lors du mercato d’été, l’OM avait clairement affiché sa volonté de renforcer son secteur défensif, identifié comme l’un des points faibles de la saison précédente. Dans ce contexte, le recrutement d’Emerson Palmieri avait suscité de nombreuses interrogations. Son passage à l’OL avait laissé une image contrastée, et son expérience en Premier League avec West Ham n’avait pas permis de relancer totalement sa trajectoire. Malgré un palmarès solide, marqué notamment par un titre de champion d’Europe avec Chelsea, le doute entourait son niveau réel au moment de son arrivée sur la Canebière.

Emrerson, la recrue surprise !

Recruté pour un montant inférieur au million d’euros, Emerson s’est pourtant rapidement imposé comme un choix gagnant. Dès ses premières apparitions, le défenseur international italien a affiché une régularité et une discipline tactique qui ont rassuré le staff marseillais. Installé comme titulaire au poste de latéral gauche, il a su apporter de l’équilibre dans le couloir, combinant rigueur défensive et disponibilité offensive.

En Ligue des champions, Emerson Palmieri a livré des prestations solides, mettant à profit son expérience du très haut niveau. Son placement, sa lecture du jeu et sa capacité à gérer les temps faibles ont été des atouts précieux pour un OM confronté à des adversaires européens exigeants. En Ligue 1, son influence se mesure moins aux statistiques qu’à son apport global. Auteur d’une passe décisive face à Angers, il s’est surtout distingué par sa constance et sa fiabilité.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Emerson a parfaitement intégré les principes de jeu demandés, notamment dans la relance et l’occupation des espaces. Son profil expérimenté a également permis d’encadrer un collectif marseillais en reconstruction, apportant une certaine sérénité dans une équipe souvent exposée à la pression.

Aujourd’hui, Emerson Palmieri apparaît comme l’un des recrutements les plus rentables de l’été pour l’Olympique de Marseille. De joueur contesté à valeur sûre du onze titulaire, le latéral italien incarne une réussite sportive inattendue, confirmée semaine après semaine sur les pelouses de Ligue 1 et de la scène européenne.