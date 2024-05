Mercato OM : La surprise de Dugarry sur Conceiçao

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille tente de récupérer Sergio Conceiçao. Une surprise pour Christophe Dugarry qui le verrait plutôt dans un club plus ambitieux la saison prochaine.

L’OM doit faire table rase du passé et s’ouvrir à un nouveau cycle pour les prochaines saisons. Le club aimerait officialiser l’arrivée d’un nouveau coach très rapidement et il semblerait que ce soit Sergio Conceiçao, ancien du FC Porto qui a annoncé son départ. Pour Christophe Dugarry, c’est une surprise que le Portugais ne soit pas contacté par un club plus important.

« J’adore le coach. Il a une personnalité incroyable. Il est attachant, il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une grinta, un esprit d’équipe. Je suis surpris qu’il n’y ait pas d’autres équipes plus huppées sur lui. Il a fait ses preuves, notamment à Porto. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur, je dis chapeau aux dirigeants », félicite l’ancien joueur de l’OM.

Conceiçao va leur rentrer dedans !

Pour Walid Acherchour, c’est une excellente nouvelle pour le club mais aussi pour le Portugais d’intégrer un effectif qui ne jouera pas l’Europe la saison prochaine.

« Quand je dis que la situation est bien meilleure pour travailler c’est parce qu’il aura le temps, ce que Marcelino n’a pas eu. Il a eu le Mercato, son arrivée tardive, l’échec Panathinaïkos. Là l’OM a fini 8e. L’OM ne pourra pas faire pire. Il aura un match / semaine, il pourra diffuser sa mentalité / son jeu. Les conditions sont meilleures, tu ne pourras que relancer l’OM. Monaco / le LOSC / Lyon aura des échéances… Conceiçao va leur rentrer dedans. Il a eu une idée pour être compétitif, je ne me fais pas de soucis pour l’OM la saison prochaine. », a expliqué le journaliste sur RMC dans l’After.