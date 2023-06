Mercato OM : La tendance a changé à la Juventus pour Tudor?

Igor Tudor a annoncé son départ ce jeudi. L’Olympique de Marseille tente déjà de lui trouver un remplaçant mais le coach ne devrait pas rejoindre la Juventus d’après plusieurs médias.

La tendance aurait changé pour Allegri ! Alors que des rumeurs l’envoyaient hors du banc de la Juventus de Turin, le coach italien devrait rester. La Stampa va encore plus loin, affirmant qu’il sera l’entraîneur du club italien avec 90% de chance. Une porte semble donc se refermer pour Igor Tudor qui était la piste numéro 1 pour le remplacer d’après de nombreux médias transalpins, encore plus après l’annonce de son départ de l’OM.

🛑 La Stampa : Malgré les rumeurs, Max #Allegri reste central dans le projet de la Juve. Il devrait rester à 90%. Rendez-vous avec ses dirigeants après le dernier match à Udine dimanche, mais la décision de continuer ensemble est prise. Giuntoli est prêt à valider ce choix. pic.twitter.com/dNuJPoWkNZ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 2, 2023

L’annonce de départ de Tudor

Igor Tudor a d’abord voulu remercier tout l’organigramme de l’OM, « je tiens à remercier le président pour ses mots. Ca a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. » Puis Tudor a précisé que cette décision était aussi bien privée que professionnelle. « J’ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. J’ai beaucoup appris. J’ai laissé le club dans un meilleur état qu’à mon arrivée. Au niveau personnel, j’ai grandi. Je quitte le club et je le laisse dans un meilleur état que je l’ai pris. Je n’ai aucun accord avec un autre club. Je n’ai eu aucune dispute avec qui que ce soit ici. Je souhaite le meilleur au club pour la suite. »

Je fais confiance à Pablo Longoria si Tudor part — Di Meco

Le départ d’Igor Tudor de l’OM semble se confirmer ces derniers jours. Le coach croate pourrait donc être remplacé dès cet été afin de repartir sur de nouvelles bases. Eric Di Meco a expliqué qu’il avait toute confiance en Pablo Longoria pour trouver un remplaçant de qualité.

« Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match. On fera ensuite le bilan, c’est toujours mieux de le faire à froid. Pour cela, je fais confiance à Pablo Longoria, a-t-il déclaré sur RMC. Même si Igor Tudor part, il trouvera la solution comme il l’a fait l’an dernier avec le départ de Jorge Sampaoli.«