Mercato OM : La tendance se confirme pour Alexis Sanchez !

Alexis Sanchez veut retrouver l’Inter. Giuseppe Marrota, le directeur sportif de l’Inter, a confirmé que le Chillien souhaite revenir en Italie selon Fabrizio Romano.

Sanchez ne veut que l’Inter. C’est le souhait de l’ancien Olympien selon le directeur sportif des Nerazzurri, Giuseppe Marrota. « Sánchez a envie de revenir ici. », a confié le dirigeant italien à Fabrizio Romano. Voilà qui éloigne encore un peu plus Alexis Sanchez d’un retour à l’OM.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱

“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023