Mercato OM : « la très nette impression qu’il va s’en aller »

Alors que l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang semble s’écrire loin de Marseille, une destination inattendue revient avec insistance ces derniers jours : Çorum FK, récent promu en Süper Lig turque. Une hypothèse qui laisse toutefois sceptique Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon, qui connaît particulièrement bien l’attaquant marseillais.

Un départ de l’OM qui paraît inévitable…

Dans un entretien accordé à AfricaFoot, Patrice Neveu estime que le départ d’Aubameyang est désormais très probable. Selon lui, l’OM ne compterait plus réellement sur l’attaquant gabonais malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Le club phocéen chercherait également à récupérer une indemnité de transfert afin d’alléger sa masse salariale et de poursuivre son mercato : ” J’ai en effet la très nette impression qu’il va s’en aller. Il a encore un an de contrat, mais je crois que le club ne compte plus sur lui. Mais il tente de récupérer un peu d’argent sur un transfert (1,5 million d’euros), ce qui ne m’étonne guère, puisque l’OM semble traverser une période assez difficile économiquement “. Malgré une seconde partie de saison plus compliquée, l’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone a tout de même affiché des statistiques honorables avec 10 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, auxquels s’ajoutent 3 buts et 4 passes décisives en Ligue des champions.

L’attaquant marseillais a laissé de bons souvenirs dans l’esprit de son ancien sélectionneur : ” Un amoureux du jeu et du football, un excellent attaquant, un des meilleurs de ces quinze dernières années en Europe. Un vrai professionnel, sympathique, bien conseillé par son père, Pierre Aubame. Pierre-Emerick fait toujours du projet sportif sa priorité, avant l’aspect financier. Je pense qu’il peut encore jouer un ou deux ans, car il a la passion du jeu “.

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La piste Çorum ne convainc pas Patrice Neveu

Si un départ vers la Turquie n’aurait rien de surprenant en soi, Patrice Neveu a davantage de mal à imaginer Aubameyang rejoindre un club comme Çorum, tout juste promu dans l’élite turque : ” Sincèrement, oui. Que Pierre-Emerick aille en Turquie, pourquoi pas. Mais dans un club plus huppé“.

Selon lui, à 37 ans, Aubameyang privilégierait avant tout un environnement stable, un projet sportif cohérent et une qualité de vie adaptée à sa situation familiale : ” Il a 37 ans. C’est un attaquant de niveau international, qui a évolué à l’OM, au Borussia Dortmund, au FC Barcelone, à Arsenal… J’ai du mal à l’imaginer dans un club qui a de fortes chances de jouer le maintien et d’être obligé de remettre le bleu de chauffe. Pierre-Emerick est à un âge où on a envie de se faire plaisir, tout en évoluant à un certain niveau et où le cadre de vie, notamment pour la famille, est important. Je le connais bien, je sais qu’il est très attentif au projet sportif, mais également au cadre de vie. Je serais donc étonné qu’il choisisse cette destination, mais je peux me tromper. Il fera le choix qui lui semble le mieux pour lui “.

L’Arabie saoudite et la MLS comme options crédibles

Patrice Neveu imagine davantage Aubameyang rebondir dans des destinations déjà familières ou particulièrement attractives. L’Arabie saoudite figure en bonne place, notamment après son passage réussi à Al-Qadsiah, où il avait inscrit 21 buts. Le Qatar pourrait également représenter une option sérieuse.

L’autre possibilité évoquée est la Major League Soccer. Neveu estime que le championnat nord-américain pourrait correspondre aux attentes du Gabonais, à l’image de son compatriote Denis Bouanga qui s’épanouit depuis plusieurs saisons au Los Angeles FC : ” Les États-Unis. Je pense que cela pourrait lui plaire. Il a l’exemple de son coéquipier en sélection, Denis Bouanga, qui évolue depuis quatre ans au Los Angeles FC et qui semble très heureux là-bas. La MLS est un championnat qui progresse, où évoluent de très bons joueurs, dont Lionel Messi. Les stades sont superbes, et la qualité de vie pourrait lui convenir. Mais je le répète, je n’ai pas d’informations sur sa situation, ni sur ce qu’il compte faire. Un joueur de ce niveau doit, en théorie, recevoir un certain nombre de propositions .Je pense qu’il aura d’autres propositions, à moins qu’il ne décide de signer rapidement pour ce club turc. Il y en aura peut-être d’autres venant d’Europe. On connaît son niveau, sa mentalité. C’est un garçon qui aime vraiment le football. Il court moins vite qu’avant, mais il est encore capable de marquer des buts. Personnellement, je pense qu’il pourrait plutôt avoir deux destinations “.

Pour l’heure, aucun accord n’a été officialisé concernant l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais les déclarations de Patrice Neveu renforcent l’idée qu’un départ vers Çorum ne constituerait pas forcément l’option la plus logique pour l’ancien capitaine des Panthères. Reste désormais à savoir si l’attaquant marseillais privilégiera un dernier défi en Europe ou une aventure plus lucrative au Moyen-Orient ou en MLS.

Paul Laffisse