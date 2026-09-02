Mercato OM : la valeur de l’effectif a chuté de plus de 50 % !

Le mercato estival a profondément transformé l’effectif de l’Olympique de Marseille. Entre les nombreuses ventes et l’absence totale de recrue, la valeur marchande du groupe olympien aurait chuté de manière spectaculaire depuis le début de l’été, passant d’environ 388,5 millions d’euros à 181,85 millions.

Plus de 200 M€ de valeur envolés

Au 1er juin, selon Prime l’effectif de l’OM était estimé à environ 388,5 millions d’euros. Après la fermeture du mercato, sa valeur serait désormais proche de 181,85 millions.

Cela représente une baisse d’environ 206,65 millions d’euros, soit 53,2 % en seulement quelques mois.

Cette chute s’explique évidemment par les nombreux départs enregistrés cet été. Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Hamed Traoré ou encore Bilal Nadir ont notamment quitté Marseille.

Aucun renfort pour compenser les départs

La particularité du mercato olympien réside surtout dans l’absence totale d’arrivées.

Contraint de réduire drastiquement sa masse salariale, l’OM n’a enregistré aucune recrue, pas même sous la forme d’un prêt ou d’un joueur libre.

Le club conserve néanmoins plusieurs éléments importants comme Igor Paixao, Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd, Angel Gomes ou Amine Gouiri.

Reste désormais à savoir si Bruno Genesio pourra maintenir les ambitions sportives de l’OM avec un effectif dont la valeur théorique a été quasiment divisée par deux en un seul mercato.