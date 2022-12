Mercato OM : La vérité sur le retour de Florian Thauvin

Parti au Mexique aux Tigres de Monterrey, Florian Thauvin pourrait revenir à l’Olympique de Marseille dès cet hiver ! Enfin, pas selon La Provence…

Ce lundi, la rumeur d’un retour de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille a fait exploser les réseaux sociaux. L’ailier français est parti à Monterrey, aux Tigres, mais n’a pas réussi à s’y imposer. Un retour en Europe et à l’OM serait une possibilité d’après le média mexicain Debate.

Un prêt aurait été envisagé par l’Olympique de Marseille d’après le média mexicain. Toutefois, La Provence n’a pas les mêmes informations. En effet, par l’intermédiaire du responsable adjoint des Sports Alexandre Jacquin, l’OM n’aurait aucunement l’intention de recruter Florian Thauvin.

« La rumeur du jour venue du Mexique concernant le prochain retour de Florian Thauvin n’est pas crédible. L’OM n’y a absolument jamais pensé. » Alexandre Jacquin – Source : La Provence (26/12/22)

Auteur du livre Gignac El Bomboro, Diego Calmard raconte les débuts du numéro 26 au Mexique dans l’émission Débat Foot Marseille.

« J’ai pas eu l’occasion de discuter avec Thauvin mais c’est un peu compliqué parce qu’il a eu des blessures, son premier match il prend un carton rouge au bout de 20 minutes de jeu sur un tacle donc il avait beaucoup de pression. Il y a à la fois les blessures et à la fois le fait que les Tigres ne font pas une saison incroyable donc en réalité Thauvin est pas plus montré du doigt qu’un autre joueur mais c’est un peu compliqué. A Monterrey ils aiment bien l’appeler « Campeon del Mundo », Champion du monde, il y a pas mal de déçus mais il y a beaucoup de tolérance en fait. Ils ont quand même décelé le potentiel et il a surtout marqué un but incroyable lors du Clasico, il a marqué sur l’aile… Centre raté ou tir bon on va dire que c’est une frappe mais en tout cas il a marqué lors de ce match là et ça lui a donné beaucoup de respiration. Le club reste sur deux éliminations en demi et en quart de playoff sur les deux derniers tournois, ils ont changé de coach, il y a eu pas mal de changements. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022