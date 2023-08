Mercato OM : L’accueil de Ndiaye a eu un réel impact !

Iliman Ndiaye est enfin un joueur de l’Olympique de Marseille. Son accueil à l’aéroport de Marignane dans le nuit de dimanche à lundi a marqué les esprits. Son entourage s’est dit touché par ces célébrations en l’honneur du Sénégalais.

La belle histoire entre Iliman Ndiaye et l’OM ne pouvait pas mieux commencer. L’accueil exceptionnel réservé à l’aéroport de Marignane restera longtemps dans l’esprit du joueur et de ses proches. Notamment dans celui de sa femme, qui a été émerveillé par l’engouement qu’a suscité son mari.À LIRE AUSSI : [OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce l’arrivée de Ndiaye (avec une vidéo exceptionnelle)

🔵⚪ La femme de Iliman Ndiaye déjà sous le charme des supporters de L’OM 💙#TeamOM #MercatOM 🎥 pic.twitter.com/0To5NtoAST — GP013 (@Gp_013) August 1, 2023

L’incroyable accueil que nous avons reçu à l’aéroport dimanche soir m’a vite fait comprendre ton choix

Elle s’est même fendu d’une déclaration sur instagram : « Depuis que nous nous sommes rencontrés, je sais à quel point tu es passionné par ce club, et à quel point tu étais déterminé à réaliser un jour ce rêve dans ta carrière. Te voilà, après avoir travaillé si dur, et l’incroyable accueil que nous avons reçu à l’aéroport dimanche soir m’a vite fait comprendre ton choix. Je suis sûr que tu réussiras ici, et que tu donneras tout comme tu l’as toujours fait pour rendre les gens aussi fiers que moi. Personnellement, je me sens tellement excitée par cette nouvelle vie de famille qui commence pour nous 4 maintenant à Marseille. Allez l’OM. «

Ndiaye, « un vrai jeune de talent qui va faire vibrer le stade »

L’international Sénégalais de 23 ans a été accueilli comme une star à l’aéroport de Marignane par plus de 500 supporters dans la nuit de dimanche à lundi. Benjamin Courmes, Jean-Charles de Bono et notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Franck Conte (artiste peintre marseillais), ont évoqué l’arrivée de l’attaquant.

« C’était une attente extraordinaire, il est arrivé comme une rock star hier soir » constate Jean-Charles de Bono. « Cela prouve aussi que les supporters marseillais attendent de gros joueurs avec de l’expérience, qui ont joué en Coupe du Monde et qui aujourd’hui vont faire progresser l’équipe » ajoute-t-il. Pour l’ancien olympien, « Longoria envoie un signal fort » avec l’arrivée d’Ndiaye qui est « un gros coup pour l’OM » et cela démontre « la compétitivité de l’OM cette année ».

« En observant l’accueil réservé à Ndiaye, je me suis dis que les Marseillais connaissent le ballon, on a un vrai bon jeune, de talent qui arrive et qui va faire lever le stade« souligne Franck Conte. « C’est un joueur qui provoque, technique et qui va nous faire vibrer au stade », conclut-il.