Mercato OM : L’agent d’une piste de l’OM confirme une « belle offre » pour son joueur !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille par Gianluca Di Marzio, Yakiba Minteh pourrait bien quitter Newcastle. Son agent confirme une « belle offre » arrivée sur la table du club anglais

L’Olympique de Marseille fait partie des nombreux clubs intéressés par Yakuba Minteh. Le joueur prêté à Feyenoord par Newcastle devrait bien quitter le club anglais cet été. Son agent l’a même confirmé au média Chronicle qui affirme la volonté du joueur de s’engager dans un autre club avec qui il a un accord. Une « belle offre » aurait même été proposée à Newcastle qui a l’avenir du joueur entre ses mains. A voir s’il s’agit de l’OM ou d’un autre club puisque l’AS Roma semblait également bien avancé sur le dossier ces derniers jours.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Jonathan Clauss reparle de son avenir avec un nouveau discours !

🚨⚪️⚫️ Yakuba Minteh’s agent Bojang confirms his imminent exit from Newcastle: « We have agreed terms with one club. Now the rest is with Newcastle ».

« It is correct that Newcastle are willing to sell the player if they receive a good offer », told @ChronicleNUFC. pic.twitter.com/4Ri5XJ8lXl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024