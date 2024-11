Mercato OM : L’agent d’une piste de Longoria confirme, « il veut rester en Europe »

Mis sur le marché des transferts par la Juventus, Arthur Melo ne veut pas entendre parler d’un départ vers le Brésil. Le milieu de terrain veut rester en Europe.

Dès le début de la saison, l’OM a été cité parmi les clubs intéressés par la belle opportunité de marché que représente Arthur Melo. Le milieu de terrain passé par Liverpool est toujours à la Juventus et n’est pas utilisé. Il devrait donc quitter le club dès cet hiver. Dans un entretien accordé à Calciomercato, son agent confirme qu’il souhaite rester en Europe.

« De nombreux clubs brésiliens ont manifesté leur intérêt pour lui, mais nos plans sont clairs : Arthur veut rester en Europe. Il y a des intérêts : on verra ce qui se passe… », a déclaré Fede Pastorello

#Arthur Melo’s agent (Fede #Pastorello) confirms to CalciomercatoIt: “Many brazilian clubs have shown interest for him, but our plans are clear: Arthur wants to stay in Europe. There are some interests: let see what happens…”. Arthur will leave #Juventus in January. #transfers https://t.co/zImwbewYlF

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2024