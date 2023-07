Mercato OM – Ribalta : « On est en discussions avec des joueurs de haut niveau »

L’OM veut se renforcer pour ce mercato estival. Si Geoffrey Kondogbia est déjà arrivé, le club veut recruter d’autres joueurs au profil expérimenté et avec une grande qualité. Dans une interview sur la chaîne YouTube Les Réservistes, Javier Ribalta, le directeur sportif marseillais affirme que le club doit recruter des « grands grands joueurs ».

Javier Ribalta est arrivé à l’OM durant l’été 2022 au poste de directeur du sportif, après des expériences à Juventus, Manchester United, Parme… Lors de son premier mercato il a réussi à attirer des grands joueurs au club comme Alexis Sanchez, arrivé libre de l’Inter Milan. Mais aussi des joueurs expérimentés à l’instar de Chancel Mbemba, libre après cinq saisons au FC Porto. L’objectif de l’espagnol et du président Longoria est clair : améliorer l’effectif chaque saison. Dans un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes, le directeur sportif veut attirer des grands joueurs à l’OM. Une tache qui ne sera pas simple en vue de la forte concurrence de la Premier League et de la Saudi Pro League. D’autant que l’OM n’est pas sûr de jouer la Ligue des Champions cette saison. L’extrait de Ribalta est à retrouver ci-dessous.

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »