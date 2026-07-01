Mercato OM : Lancé par Jean-Louis Gasset en pro, il quitte l’OM…

Si certains supporters se souviennent encore de son entrée remarquée face au Benfica Lisbonne en quart de finale retour de l’Europa League lors de la saison 2023/2024, Raimane Daou s’apprête aujourd’hui à tourner une page importante de sa jeune carrière.

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Un prêt pour s’aguerrir au niveau pro…

Le milieu de terrain comorien va en effet quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’US Concarneau, qui évoluera en Ligue 3 la saison prochaine. Un départ sous forme de prêt, avec l’objectif clair de gagner du temps de jeu et de poursuivre sa progression. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le jeune joueur n’est jamais parvenu à intégrer le groupe professionnel. En manque de perspectives à Marseille, il avait déjà été prêté à Aubagne en octobre 2025 afin de s’aguerrir. Une première expérience qui n’a pas suffi à relancer pleinement sa trajectoire. Comme l’a révélé La Minute OM, Raimane Daou va donc tenter de franchir un cap en rejoignant Concarneau. Un nouveau challenge dans un championnat qui pourrait lui offrir davantage de visibilité et de responsabilités.

🚨INFO LMO : Raimane Daou 🇰🇲 quitte l’OM. Le milieu de terrain comorien rejoint l’US Concarneau, qui évoluera en Ligue 3 cette saison.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/UP7RkxYWxV — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 30, 2026

Une carrière qui peine à décoller…

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, le milieu n’a pas connu le début de carrière espéré sur la Canebière. Sa seule apparition notable reste cette entrée en jeu face au Benfica Lisbonne le 18 avril 2024, sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Depuis, il n’a plus porté le maillot olympien en compétition officielle. Ce nouveau prêt apparaît donc comme une opportunité déterminante pour relancer sa carrière. Dans un environnement moins exposé mais plus propice au développement, Raimane Daou devra saisir sa chance pour enfin s’imposer dans le monde professionnel.