Mercato OM : L’ancien coach d’Abdelli vole à son secour !

Arrivé à l’OM dans un contexte déjà tendu, Himad Abdelli peine encore à trouver sa place dans un collectif marseillais en crise. Recruté pour apporter de la maîtrise technique au cœur du jeu, l’ancien milieu d’Angers traverse des débuts compliqués sous le maillot olympien, à l’image d’un club en plein déséquilibre depuis plusieurs semaines. Dans La Provence, son ancien entraîneur au Havre, Oswald Tanchot, a livré une lecture précise de ses difficultés actuelles à Marseille.

« Difficile de s’intégrer dans ces conditions »

Oswald Tanchot replace d’abord les débuts compliqués d’Himad Abdelli dans un contexte collectif qu’il juge particulièrement défavorable.

« Je partage le constat de ses difficultés. Mais il y a tout un contexte à prendre en compte. Himad n’a jamais connu de club de cette envergure, en plus en cours de saison, avec un changement rapide d’entraîneurs. C’est chaotique, ça met du trouble. Actuellement, peu de joueurs de l’OM jouent à leur vraie valeur ; c’est encore plus dur quand on est un nouveau. Difficile de s’intégrer dans ces conditions. »

L’ancien coach du Havre souligne ici que les difficultés d’Abdelli dépassent son seul cas personnel et s’inscrivent dans un environnement instable, où même les cadres peinent à évoluer à leur niveau.

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« On sent bien un déficit de confiance »

Dans la suite de son analyse, Oswald Tanchot insiste sur le profil du joueur, qu’il juge pourtant parfaitement adapté au football voulu par Roberto De Zerbi, tout en pointant un frein mental évident depuis son arrivée.

« Il était compatible par rapport aux préceptes de l’Italien mais aussi par sa capacité à jouer dans le cœur du jeu, dans les petits périmètres, en redoublement de passes, ou sous pression. De Zerbi aimait bien attirer la pression dans l’axe et Himad est tout à fait capable de jouer ainsi. C’est son point fort. On sent bien un déficit de confiance. Lors de son entrée contre Nice, je l’ai trouvé inhibé. Le souci, c’est qu’il est supporter et amoureux de l’OM. N’est-ce pas trop lourd de porter ce maillot dans une période sans résultat ? Il aurait été plus cohérent d’engager un joueur comme lui cet été pour qu’il puisse mieux s’intégrer. »