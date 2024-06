Mercato OM : L’annonce forte de Brighton, ancien club de De Zerbi !

Roberto De Zerbi se rapproche de l’Olympique de Marseille. Brighton a maintenant officialisé la succession du coach italien avec

Alors que Roberto De Zerbi est de plus en plus proche de l’Olympique de Marseille, son ancien club, Brighton, a bien avancé sur le dossier de son successeur. En effet, les Anglais ont publié ce samedi un communiqué annonçant que Fabian Hürzeler devenait leur nouveau coach. Un indice supplémentaire sur les avancées des négociations avec l’OM? Les supporters attendent toujours patiemment l’arrivée de l’Italien sur le banc marseillais.

We are pleased to confirm that Fabian Hürzeler will become our new men’s first-team head coach. 💙🤍

Fabian has agreed a contract until June 2027. Once his work permit is processed, he will begin work straight away! 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2024