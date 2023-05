Mercato OM : « L’appel de Longoria m’a beaucoup touché »

Pablo Longoria a toujours eu un talent pour le recrutement. Si bien que le président marseillais a réussi à ramener Alexis Sanchez à Marseille et Chancel Mbemba pour 0€ l’été dernier ! Le défenseur l’explique pour RFI.

Récompensé par RFI qui décerne le prix Marc-Vivien Foé soit le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, Chancel Mbemba est également revenu sur son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le défenseur congolais qui était en fin de contrat au FC Porto n’a pas choisi l’OM par hasard. Pablo Longoria aurait joué un énorme rôle dans sa venue dans le club français l’été dernier.

« Pour moi, c’était d’abord un défi. J’ai fait un bon parcours au Portugal, mais il fallait tourner la page. L’OM m’a donné cette opportunité, je voulais aussi venir en France, parce que c’est plus médiatisé, c’est une vitrine, on regarde plus le championnat français au pays. Après, j’ai joué dans plusieurs clubs, mais l’appel du président Longoria pour me faire venir m’a beaucoup touché. C’était la première fois qu’un président m’appelait pour signer dans son club, affirme Chancel Mbemba. J’ai aussi discuté avec « Bakagoal », Cédric Bakambu, qui était encore au club. Après, il fallait vite s’adapter, travailler pour ce nouveau challenge, m’imposer rapidement et montrer que j’étais capable de jouer en Ligue 1.

Longoria, c’est du business, c’est un CV, des compétences que l’on montre

Stéphane Guy ne comprend pas la politique du club de ne pas garder son entraineur, car après Sampaoli, Tudor pourrait lui aussi ne pas faire une seconde saison: « Je trouve incroyable qu’un club change d’entraineur tous les ans. L’OM est 2e la première année, 3e la deuxième année et je pense que c’est un vrai frein. Il y a un côté politique du chamboule tout dans ce que fait Longoria et cela ne doit pas être que sportif de mon point de vue. Cette année ça passe ric-rac, ce qu’à fait Tudor n’est pas attaquable, car l’OM a été devancé par une équipe avec d’énorme moyens et une autre qui a fait une superbe saison. On va encore vivre un été agité, je trouve cela vraiment surprenant… »

Pour Florent Gautreau, c’est surtout le projet mené par Longoria qui est en question. Que veut faire le président olympien ? « Il faudrait savoir quel est le projet de Longoria. Est ce que c’est vraiment du long terme ? Ou alors c’est une mission de 3 à 4 ans à faire de bons choix mais c’est aussi du trading et ensuite filer ailleurs ? » Pour lui, le boss espagnol de l’OM est aussi dans une démarche de briller pour filer dans un plus gros club: « Longoria, c’est du business, c’est un CV, des compétences que l’on montre. Tudor c’était un risque et c’est un pari gagnant. Dans l’idée d’un projet c’est compliqué car Tudor ne reste jamais longtemps dans les clubs ou il est passé. Pour moi, Longoria n’a pas un projet à long terme pour l’OM. C’est ce qui est inquiétant. »