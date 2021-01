Mercato OM : L’arrivée de Milik, le départ de Sanson… Longoria révèle sa stratégie !

Avant la rencontre entre l’OM et Nîmes, Pablo Longoria s’est exprimé sur les dossiers chauds du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille.

L’arrivée de Milik semble imminente selon plusieurs médias italiens. Avant la réception de Nîmes ce samedi, Pablo Longoria s’est exprimé sur ce dossier et également sur le probable départ de Sanson.

« C’est un mercato où je crois qu’il ne faut pas être impatient. Il faut être patient, être froid. On travaille sur plusieurs alternatives au poste d’attaquant. Dans la presse, on parle beaucoup de Milik, l’un des meilleurs attaquants en Europe. Mais on travaille sur plusieurs alternatives, avec patience. Dans un mercato avec des circonstances très difficiles, c’est toujours le plus calme qui gagne. Sanson en Angleterre? Oui ça en parle toujours… C’est de retour dans l’actu parce que Morgan est un très bon joueur qui a une belle cote sur le marché. Il faut attendre le bon moment, s’il y a quelque chose de concret. Ce sont des questions de ‘rumérologie’ et je n’entre pas dans ça. » Pablo Longoria – Source : Téléfoot (16/01/21)