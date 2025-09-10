Mercato OM : L’arrivée et les premier mots de Benjamin Pavard !

Pourtant, c’est bien Benjamin Pavard, recrue phare du mercato estival de l’OM, qui a posé ses valises à Marseille. Les champion du monde 2018 est arrivée à l’aviation générale de Marignane a vécu une atmosphère étonnamment calme ce mercredi midi.

La direction olympienne espérait une ferveur plus marquée, mais plusieurs facteurs ont freiné l’élan populaire : la fin des vacances scolaires, la reprise du travail pour beaucoup, et surtout le mouvement social « Bloquons tout », qui a conduit la police nationale à filtrer les arrivées en amont, dès le rond-point du Terminal 2. Résultat : une grosse cinquantaine de supporters seulement étaient présents pour accueillir le défenseur de 29 ans.

« Je suis très fier de rejoindre l’OM »

Accueilli par quelques chants timides, Pavard a pris le temps de signer des autographes et de poser pour des photos souvenirs avant de livrer ses premiers mots en tant qu’Olympien.

“Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai déjà hâte d’être vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. J’espère vivre de belles émotions ici. J’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome et c’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter et impatient de vivre des grands moments avec l’OM. Il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais que l’OM. J’ai eu une bonne discussion avec Medhi (Benatia). C’est quelqu’un qui fait un très bon travail depuis deux ans. Il y a un groupe de qualité. J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble. Mon objectif c’est de performer collectivement. (Propos relayés par RMC Sport)

Avec ce renfort d’envergure, l’OM signe un joli coup sur la scène nationale et internationale. Pavard, lui, ne cache pas son enthousiasme et son attachement à son choix : « Je ne voulais que l’OM ».

Tous les regards seront désormais tournés vers vendredi soir et le Vélodrome, où le défenseur tricolore pourrait bien vivre ses premiers frissons sous le maillot olympien.