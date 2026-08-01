Mercato OM : l’Atalanta pourrait faire capoter la piste Todibo…

Toujours intéressé par Jean-Clair Todibo, l’Olympique de Marseille doit désormais composer avec la concurrence appuyée de l’Atalanta. Le club italien pourrait disposer d’arguments financiers bien supérieurs à ceux de l’OM dans ce dossier particulièrement complexe.

L’Atalanta se positionne sur Todibo

La concurrence se renforce autour de Jean-Clair Todibo. Selon les informations relayées par le spécialiste italien du mercato Alfredo Pedullà, l’Atalanta apprécie particulièrement le profil du défenseur central de West Ham.

Le club de Bergame recherche un renfort dans ce secteur et avait également pris des renseignements concernant Alessio Romagnoli, actuellement à la Lazio Rome. Todibo apparaît désormais comme une piste sérieuse pour la formation italienne.

Cette arrivée dans le dossier pourrait compliquer les plans de l’Olympique de Marseille, qui suit également le défenseur français.

Un prêt comme seule solution pour l’OM ?

Sur le plan sportif, le projet marseillais serait susceptible de séduire Jean-Clair Todibo. Le principal obstacle reste toutefois financier.

En raison de sa marge de manœuvre limitée, l’OM ne pourrait envisager qu’un prêt. Une telle opération nécessiterait également que West Ham prenne en charge une partie importante du salaire du joueur.

Pour le club anglais, cette formule pourrait permettre à Todibo de retrouver du temps de jeu et de se remettre en valeur avant une éventuelle vente lors du mercato estival 2027. Aucun accord n’est cependant annoncé à ce stade entre les différentes parties.

Une offre de l’Atalanta pourrait tout changer

La situation pourrait rapidement évoluer si l’Atalanta décidait de transmettre une offre répondant aux attentes de West Ham. Contrairement à Marseille, le club italien pourrait tenter de construire une opération plus avantageuse pour les Hammers.

L’OM conserve donc un intérêt pour Jean-Clair Todibo, mais ne semble pas actuellement en mesure de rivaliser financièrement avec une proposition importante de l’Atalanta.

Dans ces conditions, la piste reste ouverte mais particulièrement incertaine. Une offensive concrète du club de Bergame pourrait rapidement rebattre les cartes et éloigner le défenseur français de Marseille.