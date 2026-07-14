Mercato OM : l’Atlético a renoncé à Greenwood, L’Équipe dévoile pourquoi

Longtemps annoncé comme l’un des principaux prétendants de Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas recruter l’attaquant de l’OM. Selon L’Équipe, le club espagnol s’est retiré du dossier après avoir été refroidi par l’attitude de l’international anglais.

L’Atlético avait pourtant fait un gros effort

Ces derniers jours, l’Atlético de Madrid semblait avoir relancé le dossier Greenwood.

Selon L’Équipe, les dirigeants madrilènes avaient sensiblement revu leur offre à la hausse, se rapprochant des conditions financières proposées par Fenerbahçe afin de convaincre l’attaquant de rejoindre la Liga.

Le club espagnol espérait encore inverser la tendance alors que Greenwood avait fait savoir qu’il appréciait l’idée d’un retour à Madrid, où il avait évolué sous les couleurs de Getafe.

Diego Simeone aurait attendu une réponse

Toujours selon L’Équipe, Diego Simeone souhaitait échanger directement avec Mason Greenwood afin d’évoquer son projet sportif.

Le quotidien révèle toutefois que l’attaquant anglais aurait mis deux jours avant de répondre à l’entraîneur argentin, alors même qu’il avait indiqué à plusieurs de ses coéquipiers marseillais qu’il privilégiait un transfert vers l’Atlético.

Une attitude qui aurait refroidi le club espagnol

Selon L’Équipe, ce délai de réponse n’est pas le seul élément qui a interrogé les dirigeants madrilènes.

Le quotidien affirme que l’Atlético a découvert un joueur « d’une nonchalance étonnante », une impression qui, associée à son passé extra-sportif, aurait conduit le club espagnol à renoncer au dossier.

L’Équipe précise que cet historique avait déjà refroidi plusieurs clubs saoudiens ces derniers mois.

Tous les feux au vert pour Fenerbahçe

Avec le retrait de l’Atlético de Madrid, Fenerbahçe apparaît désormais en position idéale pour finaliser le transfert.

Selon L’Équipe, le club turc a transmis une offre de 40 millions d’euros, assortie de bonus, à l’OM. Les dirigeants stambouliotes disposent déjà d’un accord avec l’entourage du joueur sur les conditions de son futur contrat.

À ce stade, tout porte donc à croire que Mason Greenwood poursuivra sa carrière en Turquie, sauf nouveau rebondissement de dernière minute.