Mercato OM : l’Atlético de Madrid a convaincu Greenwood ? (et propose plus à l’OM!)

Si Fenerbahçe apparaît toujours en bonne position dans le dossier Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid continue de pousser pour convaincre l’attaquant de l’OM. Selon L’Équipe, le club espagnol multiplie les arguments, aussi bien sportifs que financiers, pour tenter d’inverser la tendance.

L’Atlético insiste malgré l’avance de Fenerbahçe

Le dossier Mason Greenwood reste ouvert. Selon L’Équipe, deux clubs se sont officiellement positionnés auprès de l’Olympique de Marseille : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid.

Le club madrilène n’a pas renoncé malgré la concurrence turque. D’après L’Équipe, les Colchoneros ont transmis au joueur une proposition de cinq ans de contrat, accompagnée d’un salaire compris entre 5 et 6 millions d’euros nets par saison, auquel s’ajouterait un intéressement sur les droits à l’image.

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En face, Fenerbahçe proposerait un bail de quatre saisons avec une rémunération supérieure, estimée entre 7 et 8 millions d’euros nets par an, toujours selon L’Équipe.

Au-delà de l’aspect financier, le club espagnol chercherait également à convaincre Greenwood sur le plan sportif. Selon L’Équipe, les dirigeants madrilènes lui expliqueraient qu’il pourrait s’inscrire dans la succession d’Antoine Griezmann et devenir un joueur majeur de l’effectif de Diego Simeone. Ils mettraient également en avant la possibilité de retrouver, à terme, la Premier League après un passage réussi en Liga.

Greenwood privilégierait un retour à Madrid

Selon L’Équipe, l’Atlético dispose d’un argument supplémentaire : la préférence du joueur.

Mason Greenwood aurait indiqué aux dirigeants madrilènes qu’il garde un excellent souvenir de son passage à Getafe lors de la saison 2023-2024 et qu’il souhaite revenir vivre à Madrid. Le quotidien sportif ajoute que l’attaquant anglais aurait également fait part de cette préférence à plusieurs de ses coéquipiers de l’OM ces derniers jours à la Commanderie.

Toujours selon L’Équipe, Diego Simeone, actuellement aux États-Unis, a validé le profil de Greenwood dès la fin du mois de juin et prévoirait désormais d’échanger directement avec le joueur.

Sur le plan financier, l’offre de l’Atlético de Madrid serait également plus élevée que celle de Fenerbahçe pour convaincre l’OM. D’après L’Équipe, le club espagnol proposerait 45 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus, contre 40 millions d’euros plus des bonus du côté du club turc.

Enfin, L’Équipe précise qu’un élément important aurait évolué dans les discussions. Après avoir accepté de renoncer au pourcentage auquel il pouvait prétendre sur son transfert dans le cadre des négociations avec Fenerbahçe, Greenwood aurait également fait ce choix dans les échanges avec l’Atlético de Madrid. Une évolution qui pourrait faciliter un éventuel accord entre les différentes parties, sans qu’aucun transfert ne soit, à ce stade, officialisé.