Mercato OM : une attaque de feu avec Aubameyang et Paixão en plus de Gouiri et Greenwood ?

L’Olympique de Marseille accélère son mercato estival. Après avoir posé les bases de son projet offensif autour de Mason Greenwood et Amine Gouiri, le club phocéen s’apprête à enregistrer deux renforts d’envergure : Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão.

Selon plusieurs sources concordantes, Aubameyang, 36 ans, est attendu à Marseille dans les prochains jours pour finaliser son transfert. Libre de tout contrat après son passage en Arabie Saoudite, l’attaquant gabonais viendra apporter son expérience, sa vitesse et son sens du but à une ligne offensive en reconstruction. Malgré son âge, l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund reste une menace constante, capable de faire basculer une rencontre. Son arrivée est vue comme un complément d’expérience au duo Gouiri-Greenwood.

Une attaque plus équilibrée !

De son côté, Igor Paixão, 25 ans, est en passe de quitter le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre le Vélodrome. L’ailier gauche brésilien, auteur de 16 buts et 14 passes décisives la saison passée en Eredivisie, a séduit les dirigeants marseillais par son explosivité et sa capacité à créer des déséquilibres. L’accord entre les deux clubs serait imminent, avec un transfert estimé autour de 35 millions d’euros.

Jonathan Rowe, jeune ailier anglais de 21 ans, recruté l’été dernier en provenance de Norwich City, devrait quant à lui jouer un rôle de doublure de luxe pour Paixão, tout en offrant une alternative tactique sur les ailes.

Weah en plus ?

Enfin, l’OM pourrait ne pas s’arrêter là. Timothy Weah, actuellement à la Juventus mais en quête de temps de jeu, fait partie des options étudiées par la direction. Sa polyvalence, capable d’évoluer sur les deux ailes voire en latéral, plaît au staff de Roberto De Zerbi, qui souhaite multiplier les profils offensifs pour animer son système.

Avec ces renforts, l’OM affiche clairement ses ambitions : retrouver le haut du classement en Ligue 1 et se montrer compétitif en Coupe d’Europe. Le mercato marseillais est loin d’être terminé, mais le visage de l’attaque se dessine peu à peu.