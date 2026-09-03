Mercato OM : l’autre méthode pour faire baisser la masse salariale…

L’Olympique de Marseille ne compte pas seulement sur les départs pour poursuivre la baisse de sa masse salariale. Invité de RMC, Stéphane Richard a expliqué que plusieurs joueurs importants pourraient accepter une réduction du coût annuel de leur salaire, compensée par une prolongation de contrat. Trois ou quatre éléments seraient concernés par ces discussions.

Une masse salariale déjà réduite de 30 à 35 %

Le président de l’OM a rappelé l’ampleur des efforts réalisés depuis le début de l’été.

« La situation financière était catastrophique. Je regarde la masse salariale. Il faut retenir qu’entre la masse salariale de la saison dernière et celle d’aujourd’hui, on est sur une réduction de 30 à 35 %. C’est gigantesque, du jamais vu dans l’histoire du club. Il a fallu des départs, économiser des salaires. »

Cette politique s’inscrit dans un contexte très contraint par la DNCG. Stéphane Richard assure que les limitations imposées à Marseille ont fortement réduit les possibilités de recrutement.

« Le freinage que nous impose la DNCG est tellement brutal qu’il aurait fallu vendre quasiment toute l’équipe avant de pouvoir commencer à recruter. »

Trois ou quatre joueurs concernés par des prolongations

L’OM cherche désormais une autre voie pour poursuivre la réduction de sa masse salariale : étaler le coût de certains gros contrats dans le temps.

« Des joueurs ont aussi accepté de faire des efforts. Des joueurs ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel de leur salaire. J’ai estimé qu’il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner 3 ou 4 joueurs. Forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, j’ai un espoir raisonnable. Cela montre un état d’esprit. »

Concrètement, certains joueurs pourraient donc prolonger leur contrat tout en acceptant une rémunération annuelle plus faible, ce qui permettrait à l’OM de réduire immédiatement le poids de leur salaire sur une saison. Les nom d’Harit et Aguerd sont évoqués…

Stéphane Richard n’a pas dévoilé l’identité des joueurs concernés, mais a précisé qu’il s’agissait nécessairement de certains des plus gros salaires de l’effectif.

Après avoir massivement vendu cet été, Marseille cherche ainsi à poursuivre son assainissement financier sans devoir se séparer de tous ses cadres.