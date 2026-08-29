Mercato OM : L’autre solution pour débloquer le recrutement !

L’Olympique de Marseille ne cherche pas uniquement à vendre pour réduire sa masse salariale. Interrogé sur Canal+, le président Stéphane Richard a expliqué que l’OM discutait également avec certains joueurs qu’il souhaite conserver afin de revoir leur rémunération. Des baisses ou des étalements de salaire pourraient aider le club à se rapprocher de l’objectif fixé avec la DNCG et ainsi retrouver la possibilité de recruter.

La DNCG bloque encore le recrutement

La situation de l’OM reste directement liée à son niveau de masse salariale.

Sur Canal+, Stéphane Richard a rappelé que le club dispose d’un objectif précis, validé avec la DNCG, et que tant que Marseille ne s’en rapproche pas suffisamment, il ne peut pas recruter.

« Ce n’est pas qu’une question de ventes. Comme je vous l’ai dit, on a un objectif de masse salariale. Cet objectif a été soumis et validé par la DNCG. La DNCG a une règle simple : tant que vous n’êtes pas proche de cet objectif, vous ne pouvez pas recruter. »

Le président olympien insiste donc sur un point : le problème ne vient pas d’un manque de volonté de renforcer l’effectif, mais bien d’une contrainte réglementaire.

« Ce n’est pas que l’on n’a pas envie de recruter, je serais très heureux de pouvoir le faire, mais je ne peux pas. »

Des joueurs prêts à faire des sacrifices ?

L’OM dispose toutefois d’une autre piste en plus des départs.

Stéphane Richard révèle que le club a engagé des discussions avec certains joueurs qu’il souhaite conserver afin de réduire ou étaler leur salaire.

« On a aujourd’hui des discussions encourageantes avec certains joueurs de l’effectif que l’on aimerait garder, et qui seraient prêts à faire des sacrifices : réduire leur salaire, les étaler. Cela peut nous aider à recruter. »

Selon La Provence, des discussions pour des baisses de salaires existent avec plusieurs joueurs dont Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit. Nayef Aguerd aurait aussi accepté de discuter de son salaire…