Mercato OM : l’avenir de Benjamin Pavard déjà remis en question en Italie ? Ce que l’on sait vraiment

Arrivé dans les ultimes heures du mercato estival, Benjamin Pavard vit une première partie de saison mitigée sous le maillot de l’OM. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat non obligatoire, le champion du monde 2018 a tout de même participé à 16 rencontres en seulement trois mois, malgré les trêves internationales qui ont coupé le rythme.

En Italie, certains doutent déjà de son avenir à Marseille

Selon TMW, les dirigeants marseillais seraient refroidis par les erreurs commises par Pavard en début d’exercice. Le média transalpin affirme même que l’OM ne devrait pas lever l’option d’achat de 15 millions d’euros.

Une position tranchée qui intrigue, alors que la saison est encore longue et que Pavard semble monter en puissance dans le système de Roberto De Zerbi.

À Marseille, aucune décision n’a été prise

Contrairement aux rumeurs italiennes, aucune tendance claire n’émerge du côté du club olympien. Le dossier Pavard dépendra de plusieurs paramètres :

les performances du joueur dans les mois à venir,

les résultats collectifs,

et surtout une éventuelle qualification en Ligue des champions pour 2025-2026.

Dans ce contexte, acter dès maintenant l’avenir du défenseur paraît prématuré.

L’OM a déjà montré qu’il savait attendre avant de trancher

Historiquement, Marseille prend le temps d’évaluer ses joueurs prêtés, notamment lorsque ceux-ci disposent :

d’un fort potentiel,

d’une marge de progression,

et d’un besoin d’adaptation à l’environnement particulier du club.

Pour le moment, rien n’indique que Pavard soit écarté des plans futurs, mais rien ne garantit non plus une signature définitive. Tout reste ouvert.

Pavard doit maintenant convaincre sur le terrain

Pour influencer le choix final, Benjamin Pavard devra enchaîner les performances solides dans les semaines à venir. Le joueur reste concentré sur le terrain avec un objectif clair :

➡️ s’imposer durablement et retrouver une dynamique positive à l’OM.