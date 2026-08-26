Mercato OM : le Betis Séville et Lens s’activent pour cette pépite du centre de formation !

L’Olympique de Marseille pourrait être confronté à un dossier sensible concernant son centre de formation. Selon L’Équipe, Antoine Valero, attaquant de 18 ans convoqué avec l’équipe de France U19, suscite l’intérêt du Betis Séville, de Lens et de Troyes. L’OM lui aurait toutefois proposé un premier contrat professionnel.

Valero attire plusieurs clubs

Alors que la direction marseillaise est déjà très occupée par la fin du mercato de l’équipe première, elle doit aussi surveiller l’avenir de plusieurs jeunes du centre de formation.

Selon L’Équipe, Antoine Valero fait partie des profils particulièrement observés.

Âgé de 18 ans, l’attaquant marseillais évolue actuellement sous contrat stagiaire avec l’OM jusqu’en juin 2028. Puissant et déjà appelé avec l’équipe de France U19, il aurait attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Le Betis Séville apprécierait notamment beaucoup son profil et aurait déjà pris des renseignements. Le club andalou envisagerait de le faire progresser avec, à moyen terme, une possible intégration en Liga.

Lens et Troyes également intéressés

Le Betis n’est pas seul sur le dossier. Toujours selon L’Équipe, Lens suit également les performances du jeune attaquant en U19 et en National 2 et pourrait se positionner. Troyes, régulièrement attentif aux jeunes joueurs à fort potentiel, serait lui aussi intéressé.

L’OM n’est toutefois pas resté inactif. Les dirigeants marseillais auraient récemment transmis à Valero une proposition de premier contrat professionnel.

Le dossier pourrait donc rapidement devenir un enjeu important pour le club, qui cherche à conserver ses meilleurs éléments issus de la formation.

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’OM devra donc aussi réussir à sécuriser l’avenir de ses jeunes talents. Et Antoine Valero apparaît désormais comme l’un des dossiers à suivre de près.