Mercato OM : Le bon plan parfait en attaque disponible cet hiver ?

La blessure d’Amine Gouiri, qui ne devrait pas rejouer avant plusieurs mois va-t-elle pousser les dirigeants marseillais à recruter un nouvel attaquant lors du mercato hivernal ? un nom apparaît comme une opportunité idéale à explorer en janvier : Alexander Sorloth.

Selon plusieurs sources, l’attaquant norvégien veut quitter l’Atlético de Madrid cet hiver, frustré par un temps de jeu insuffisant et une confiance limitée sous Diego Simeone.

Un goleador en difficulté… et en quête de rebond

Brillant la saison dernière, Sorloth vit un exercice beaucoup plus compliqué.

Avec seulement 2 buts en 11 matchs, dont 5 titularisations, il peine à retrouver son rendement habituel. Cette inefficacité aurait même agacé Simeone, qui l’utilise de moins en moins.

À quelques mois de la Coupe du monde, le Norvégien souhaite absolument retrouver un rôle majeur dans un club lui garantissant du temps de jeu.

Une concurrence déjà prête à bouger

Selon plusieurs médias étrangers, Fenerbahçe prépare une offre pour attirer Sorloth dès janvier.

Newcastle suit également le dossier, même si l’Atlético devra trancher : accepter de perdre un élément offensif important ou le conserver comme rotation jusqu’à la fin de saison.

Pourquoi l’OM doit regarder ce dossier de près

Dans ce contexte, l’opportunité est réelle pour Marseille.

Sorloth coche toutes les cases :

profil physique recherché (1m95, puissance, jeu dos au but),

efficacité retrouvable avec la confiance,

disponibilité immédiate,

motivation forte à se relancer.

Avec un calendrier chargé et peu d’alternatives derrière Aubameyang, l’OM aurait tout intérêt à se positionner sur ce “bon plan mercato”, idéal pour compenser l’absence de Gouiri.