Mercato OM : Un indice supélentaire sur l’avenir de Guendouzi ?

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Panathinaïkos ce mercredi soir pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Lors de la conférence de presse d’avant match, le défenseur olympien Samuel Gigot est revenu sur son rôle de capitaine dû à l’absence de Valentin Rongier et Matteo Guendouzi lors du dernier match de préparation contre le Bayer Leverkusen (1-2).

Nommé capitaine de l’OM lors de la dernière rencontre, Samuel Gigot pourrait de nouveau arborer le brassard face aux grecs du Panathinaïkos dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Une « fierté » pour l’Avignonnais de 29 ans mais qui sait ce rôle temporaire. « On connaît nos deux capitaines: Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. Lors du dernier match, ils n’étaient pas là donc le coach m’a donné le brassard. C’est une belle responsabilité mais ça ne change rien pour moi. Je donne le maximum sur le terrain. S’il faut prendre des responsabilités, je les prends » a indiqué le joueur marseillais ce mardi face à la presse.

Guendouzi désigné comme l’un des capitaines du club

Ces dernières semaines, l’avenir de Matteo Guendouzi dans la cité phocéenne est remis en question. Le milieu de terrain serait sur la liste des transferts de Pablo Longoria qui, d’après L’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent. Pour l’heure, l’international français est toujours un joueur de l’OM, dont il sera un des capitaines avec Valentin Rongier. Un élément a prendre en compte pour l’avenir du milieu de 24 ans qui avait confié début juin dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »