Mercato OM : Le club a tranché pour Lilian Brassier?

Erreur de casting ou simple coup de blues? Pour l’OM, le cas Lilian Brassier constituera une tâche ardue lors de ce mercato d’hiver. Il est possible que le défenseur soit mis sur le marché.

Déjà un départ de Lilian Brassier? En difficulté depuis le début de saison à l’Olympique de Marseille, l’ancien brestois pourrait être mis sur le marché des transferts d’après les informations de La Provence… Un vrai coup dur pour le joueur qui avait fait une belle préparation et devait occuper le poste aux côtés de Leonardo Balerdi.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le nouvel appel du pied d’un ancien marseillais à Pogba !

🚨6 mois à peine après son arrivée, Lilian Brassier pourrait déjà animer le mercato d’hiver ! Les dirigeants s’interrogent sur la compatibilité émotionnelle entre un OM volcanique et un Brassier discret. [🥈@laprovence] pic.twitter.com/gRuu8j5lhE — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 23, 2024

Alors que le doute planait sur sa titularisation ou non, Roberto De Zerbi a fait un choix fort pour Lilian Brassier : il ne fera pas partie du déplacement à Lens ce samedi pour la rencontre de Ligue 1. L’ancien joueur du Stade Brestois n’a pas convaincu le coach italien. Malgré aucun problème de santé apparent, Brassier est écarté. Kondogbia devrait occuper le poste aux côtés de Balerdi.

#RCLOM retour de Bilal Nadir au sein du groupe.

Première il me semble pour le jeune camerounais Rony Mimb Baheng ! Et Lilian Brassier est resté à Marseille, c’est un choix du coach. Lirola et Harit forfaits comme prévu.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias https://t.co/7F57jMTICU — Karim Attab (@karimattab1) November 22, 2024

Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier

L’ancien joueur de l’OM, Bernard Casoni s’est exprimé sur l’évolution de Lilian Brassier. L’ex brestois est en difficulté depuis sa signature à Marseille et peine à retrouver son niveau. La Provence a donné la parole à celui qui a porté les couleurs du club de 1990 à 1996.

« Quelqu’un qui arrive à Marseille doit s’adapter. Ce n’est pas toujours évident quand on arrive de l’extérieur et qu’on entre dans ce climat. Il y a beaucoup d’exigence, tout le temps, ce n’est pas facile à apprivoiser, ça demande du temps. Et ça prend plus de temps chez certains. À Marseille, il faut être parfait pendant 90 minutes, avoir un niveau de concentration maximal. Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier, et à l’inverse, quand tu en réalises une mauvaise tu recules un peu. Il ne faut pas qu’il s’affole non plus, il faut qu’il se concentre sur ses qualités, ses points forts, le reste va venir tout seul« , a déclaré l’ancien joueur à La Provence.

L’OM veut recruter en défense cet hiver?

Depuis le début de la saison, le problème à l’Olympique de Marseille semble plus défensif qu’offensif. Le club doit réajuster l’effectif lors du mercato d’hiver dans ce secteur où il y a encore des manques. Selon Canal +, la direction aurait ciblé trois profils : un défenseur central et deux latéraux.