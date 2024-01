Mercato OM: le club annonce l’arrivée de sa 3e recrue !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de la troisième recrue hivernale, en la personne de l’attaquant Faris Moumbagna en provenance du FK Bodø/Glimt. La transaction serait estimée aux alentours de 8 millions d’euros d’après les informations de Fabrizio Romano. Sa signature est actée, mais l’international camerounais ne sera présent dans l’effectif marseillais qu’à l’issue de la CAN qu’il dispute actuellement.

𝙁𝙖𝙧𝙞𝙨 𝙈𝙤𝙪𝙢𝙗𝙖𝙜𝙣𝙖 🇨🇲 𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣 ! 🔵⚪️ L’attaquant camerounais rejoint l’OM en provenance du FK Bodø/Glimt et arrivera à Marseille après la #CAN2023 qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables ✍️ pic.twitter.com/SVm8aIuSXw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 20, 2024

« Sa puissance et sa capacité à se procurer des occasions permettent également à Faris de s’illustrer sur la scène européenne avec 6 buts en Europa Conference League cette saison. Il contribue ainsi à la qualification de son club pour les 16e de finale et devient même international camerounais juste avant la CAN qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables », a expliqué l’OM dans un communiqué.

