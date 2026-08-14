Mercato OM : le constat de Riolo sur Marseille qui repart de zéro !

Le mercato de l’OM pourrait encore connaître des mouvements au poste de gardien. Jeffrey De Lange a été approché par le FC Twente, tandis que Daniel Riolo estime qu’un départ du Néerlandais reste possible. Le journaliste a également livré un avis critique sur la gestion récente de l’OM et le bilan de Gerónimo Rulli.

De Lange toujours sur le départ ?

Selon L’Équipe, le FC Twente a tenté de rapatrier Jeffrey De Lange cet été. Le gardien aurait trouvé un accord avec le club néerlandais, mais Twente a vu ses deux offres refusées par l’OM.

Le club s’est depuis tourné vers Joël Drommel, ce qui a refroidi la piste. Pour autant, Daniel Riolo estime que le dossier peut encore évoluer. « De Lange, s’il est demandé, il partira aussi. À un moment, il y avait des prétendants pour De Lange. »

Riolo critique la gestion de l’OM

Dans After Foot sur RMC, Daniel Riolo a également critiqué les choix financiers effectués ces dernières années par l’OM, notamment les dépenses engagées avec l’objectif de retrouver la Ligue des champions. « Des dépenses folles qui ont été mises en face d’une obligation de Ligue des champions. Cette Ligue des champions, elle n’est pas venue, donc voilà, maintenant c’est un club qui repart quasiment de zéro. »

Le journaliste estime que ce nouveau cycle s’inscrit dans une habitude marseillaise depuis plusieurs années.

Un bilan mitigé pour Rulli

Enfin, Daniel Riolo s’est montré réservé concernant Gerónimo Rulli. « Rulli, je ne sais pas, je vais dire moyen plus, son passage à l’OM. Il ne va pas laisser un souvenir impérissable à l’OM. »

Entre De Lange, Rulli et les éventuelles opportunités de mercato, le poste de gardien reste donc au centre des interrogations à l’OM.