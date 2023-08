Mercato OM : Le deal de Guendouzi très rapidement bouclé?

L’Olympique de Marseille est proche de boucler le départ de Mattéo Guendouzi. La Lazio pousse et espère finaliser le dossier cette semaine.

Le mercato est bientôt terminé et l’OM s’active maintenant sur les ventes avec les départs d’Ünder, Malinovskyi et celui de Mattéo Guendouzi qui avance à grand pas. D’après les informations de plusieurs médias italiens, la Lazio a lancé une offensive avec l’OM et espère récupérer le milieu de terrain.

Les Marseillais ne laisseront pas partir Guendouzi à moins de 20 millions d’euros comme l’expliquait Foot Mercato ce mardi soir. La Lazio aurait fait des avances autour de 15 millions d’euros et espère finaliser le dossier dans les prochains jours. La Gazzetta affirme ce mercredi que le club italien aimerait boucler son arrivée avant la fin de la semaine. Guendouzi et son entourage seraient déjà d’accord sur la durée du contrat de 5 ans mais encore sur le salaire.

Gazzetta : La Lazio veut tout miser sur #Guendouzi. Les contacts se sont intensifiés avec son entourage, l’objectif est de boucler un accord avant la fin de semaine. Il y a une entente sur la durée de contrat (5 ans), pas sur le salaire (environ 2M) et les commissions. pic.twitter.com/ILzMdVrLiN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 23, 2023

Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité !

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.