Mercato OM : Le départ de Malinovskyi se précise , un club italien en pole position !

Ruslan Malinovskyi pourrait bien quitter l’Olympique de MArseille lors de ce mercato estival. L’international ukrainien intéresse le Torino qui pourrait bien passer à l’action dans les prochains jours.

L’OM avait misé gros l’hiver dernier en recrutant Ruslan Malinovskyi pour 10 millions d’euros lors du mercato. L’Ukrainien, n’a depuis jamais réussi à s’adapter au club phocéen. Le journal l’Equipe indiquait ce vendredi que les dirigeants marseillais envisageaient déjà un départ cet été. Son absence dans le groupe pour les barrages de la Ligue des champions face au Panathinaïkós semble confirmer cette tendance.D’après les informations de Sky Italia, le Torino serait fortement intéressé par l’idée de recruter Malinovskyi.

Cette piste séduirait particulièrement l’ancien joueur de l’Atalata. Selon les informations du site Foot Mercato, les dirigeants piémontais souhaiteraient l’attirer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée aux alentours des 9 millions d’euros.

Ce jeudi en conférence de presse, son président Pablo Longoria semblait ouvrir la porte à un départ. «Il y a des moments des joueurs adaptables et d’autres pour qui ça prend du temps. Maintenant on doit penser à l’utilisation. On doit analyser son importance dans le système du coach. Les joueurs importants, faut qu’ils soient importants sur le terrain. Il faut trouver un équilibre».