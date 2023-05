Mercato OM : Le dossier Guerreiro se complique sérieusement !

Nuno Tavares a fait illusion en début de saison avant de tomber dans ses travers. Le latéral n’est que prêté par Arsenal et ne devrait pas rester à Marseille, Pablo Longoria cherche donc un latéral gauche pour la saison prochaine et le nom de Raphaël Guerreiro a été évoqué. Mais la concurrence est trop forte.

Selon plusieurs médias allemands relayés par FootMercato, Raphaël Guerreiro ne manque pas de prétendants. L’international portugais qui sera libre en juin semblait ouvert à l’idée de prolonger avec Dortmund, il pourrait finalement changer d’air. Le nom de l’OM ou encore de Nice a été évoqué en France, mais deux gros clubs européens seraient sur les rangs. En effet, FM confirme l’intérêt de l’Inter, qui jouera la finale de Ligue des Champions cette année. De plus, l’Atlético de Madrid serait aussi très intéressé par son profil. Un dossier qui ne semble plus être dans les possibilités de l’OM.



Lors d’un DFM en février dernier, le rappeur Kemmler avait affiché sa confiance concernant les futurs choix de Longoria pour le prochain mercato d’été.

J’ai vu que ça parlais de Raphaël Guerreiro

Kemmler avait évoqué la piste Guerreiro: « regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlais de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. »