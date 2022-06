Mercato OM : Le dossier Harit relancé ? Longoria a trouvé un montage financier ?

Prêté cette saison par Schalke 04, Amine Harit ne sera pas conserver par le club allemand. Pour autant, un transfert à Marseille semblait encore loin d’être acquis mais la volonté du joueur et un paiement différé pourrait changer la donne…

Amine Harit a vécu une saison contrastée à l’OM. Pour autant, ce dernier vient d’être rappelé par Vahid Halilhodzic avec la sélection du Maroc. Reste à régler son avenir qui ne devrait pas être en Bundesliga. Le milieu offensif de 24 ans dispose encore de deux ans de contrat, mais colle l’explique le média Les Lions de l’Atlas de notre confrère Hakim : « Schalke a clairement signifié à Harit et à d’autres joueurs que le club ne comptera plus sur eux pour des raisons financières. » Le club allemand fait son retour en Bundesliga après une saison en seconde division et veut alléger sa masse salariale. Pour autant, Harit ne sera pas bradé, car une somme de 9M€ serait attendue…

Harit veut rester ? Longoria pourrait tenter un second prêt…

Alors que plusieurs clubs Espagnols auraient déjà pris contact avec Schalke 04, Harit aimerait rester à Marseille. Le joueur expliquerait qu’il aurait comme objectif de se stabiliser à Marseille qui en plus disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Cependant, Pablo Longoria ne serait pas disposé à payer les 9M€ exigé cet été. Le président de l’OM pourrait trouver une solution dans le cadre d’un nouveau prêt mais avec cette fois une option d’achat obligatoire. Le joueur a donc finalement une possibilité de faire son retour à Marseille…

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.