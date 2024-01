Mercato OM : Le dossier Merlin enfin débloqué?

C’est fait pour Merlin ! Le FC Nantes lui a enfin trouvé un remplaçant, ce qui devrait débloquer son arrivée à l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille est tout proche de récupérer Quentin Merlin. Le FC Nantes lui a enfin trouvé un remplaçant en la personne de Massadio Haïdara, joueur du RC Lens ! D’après Foot Mercato, cette arrivée chez les Canaris débloquerait bien l’arrivée de Quentin Merlin à Marseille !

🚨🔴🟡🇲🇱 #Ligue1 | ✅️ Accord trouvé entre le FC Nantes et Lens pour Massadio Haïdara ❗️ ⏳️ Lens s’active également au poste du latéral gauche 🪑La venue d’Haïdara débloquerait le dossier Merlin à l’OM. Avec @sebnonda 👋 @MohamedTERParis https://t.co/m0JmzOUFz5 pic.twitter.com/zHSrZTI9EE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 24, 2024

A peine arrivé, Ulisses Garcia se fait démolir par ce spécialiste sur RMC !

Pour le moment, à ce poste, Gennaro Gattuso n’a que la dernière recrue Ulisses Garcia dont les premières minutes n’ont pas franchement été rassurantes. Dans l’After, le correspondant pour RMC, Polo Breitner a donné son avis sur son arrivée à l’OM et il n’est pas tendre. « Quand l’information est tombée, je suis tombé par terre. J’ai appelé mes contacts en Suisse pour savoir si c’était une blague ou pas. Il faut savoir ce qu’est le championnat suisse, c’est un championnat de seconde voire troisième zone dont les meilleurs jeunes partent très tôt et nottament en Bundesliga. Donc un joueur de 28 ans qui est bon dans ce championnat cela n’existe pas. S’il était bon, il aurait quitté le championnat suisse depuis longtemps ! On m’a dit c’est très bien pour lui, il multiplie par trois son salaire. Ulisses Garcia est certes très impressionnant physiquement mais qui a des lacunes techniques assez importantes, mais aussi des lacunes tactiques toujours importantes à 28 ans. S’il est titulaire à l’OM, c’est que le club olympien est en seconde division. Soit il vient en tant que doublure et à la rigueur je peux le comprendre, honnêtement il y a beaucoup mieux sur le marché des transferts, c’est une vraie surprise. » Le latéral gauche devrait être le remplaçant d’une autre recrue attendue à ce poste…