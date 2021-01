Mercato OM : Le dossier Milik avance, de nouveaux contacts amorcés !

Le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que les contacts ont repris entre les deux clubs pour Milik. L’objectif est de boucler sa venue le plus rapidement possible !

Alors qu’un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour Arkadiusz Milik, le Polonais exigerait que le Napoli lâche ses poursuites judiciaires à son encontre… Un problème qui bloque quelque peu l’arrivée de l’attaquant à l’OM.

CA SENT BON POUR MILIK A L’OM?

Gianluca Di Marzio nous informe ce mercredi que les discussions ont repris entre les trois parties. L’atmosphère serait positive et tout le monde espère boucler son arrivée le plus tôt possible après s’être mis d’accord sur les sommes du transfert !