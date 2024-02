Mercato OM : Le flou persiste autour de Clauss, une décision déjà prise?

Ces dernières heures, un départ de Jonathan Clauss était évoqué à l’Olympique de Marseille. Le joueur, lui, confirme ne pas vouloir quitter le club et ne l’a jamais envisagé.

L’Olympique de Marseille aurait tranché ces derniers jours et voulait se séparer de Jonathan Clauss. Le Français n’aurait pas eu un comportement exemplaire d’après Foot Mercato et RMC, c’est en tout cas ce qui lui est reproché par le club. Seulement, le latéral droit ne l’entend pas de cette oreille.

Comme l’explique L’Equipe ce mercredi soir, Jonathan Clauss n’aurait aucune envie de quitter l’OM. Le joueur a bien senti la volonté de la direction de le caser partout en Europe dès cet hiver mais il n’a pas l’intention de bouger, surtout à 6 mois du début de l‘Euro 2024 qu’il espère disputer avec les Bleus.

« L’OM en veut à Clauss car le club estime que son comportement n’est pas celui d’un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés, explique la radio française sur son site internet. Et plus précisément de la hausse salariale que le joueur a reçu en fin de saison dernière. Selon les informations de RMC Sport, il s’agit là d’un des points de crispation dans ce dossier: Marseille a augmenté Clauss l’été dernier, sans lui imposer en contrepartie une prolongation de contrat (Clauss est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2025). Les dirigeants marseillais estiment que l’ancien Lensois doit rendre cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d’implication qu’il avait en début de saison. »

Le journaliste Fabrizio Romano confirme la volonté de l’OM de recruter un latéral droit dans l’optique d’un départ de Clauss avant ce soir. « L’Olympique de Marseille tente de recruter un nouveau latéral droit dans les dernières 24h du mercato. Négociations en cours pour Zeki Celik et Lorenz Assignon – l’OM décidera bientôt de la meilleure option. L’OM espère trouver une solution pour que Jonathan Clauss quitte le club. » Du côté de CLauss, son entourage estime qu’il ne partira pas cet hiver, 24h pour changer d’avis ?

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are trying to sign new right back in the final 24h of the transfer window.

Negotiations ongoing for both Zeki Celik and Lorenz Assignon — OM to decide the best option soon.

↪️ OM hope to find solution for Jonathan Clauss to leave the club. pic.twitter.com/liQlDAorPO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024