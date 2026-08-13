Mercato OM : Le Genoa pourrait encore recruter à Marseille ?

Le Genoa s’est ajouté aux prétendants pour Derek Cornelius, déjà suivi par Sassuolo et Lecce. L’OM est ouvert à un départ du défenseur canadien, dont la valeur est estimée à environ 2,5 millions d’euros. Le club italien, qui a récemment recruté Hamed Junior Traoré à Marseille, pourrait donc de nouveau se tourner vers l’OM.

Le Genoa entre dans la course

Selon Transferfeed, le Genoa a rejoint Sassuolo et Lecce parmi les clubs intéressés par Derek Cornelius. Le défenseur de 28 ans, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, pourrait quitter le club phocéen cet été.

L’OM ne fermerait pas la porte à son départ. Plusieurs formules seraient envisageables, notamment un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif. Le montant évoqué autour du dossier serait d’environ 2,5 millions d’euros.

Sassuolo garde une longueur d’avance

Pour l’heure, Sassuolo resterait le club le plus avancé sur la piste menant à Cornelius. Le club italien doit toutefois encore arbitrer entre le défenseur de l’OM et Daniele Rugani, autre priorité pour renforcer son secteur défensif.

De son côté, Lecce serait également intéressé, mais sa démarche dépendrait du départ de Tiago Gabriel. Le Genoa vient donc ajouter un nouveau prétendant dans un dossier où plusieurs clubs italiens surveillent la situation du Canadien.

Un nouveau dossier entre l’OM et le Genoa

Cette offensive potentielle du Genoa intervient alors que le club italien a récemment pris l’habitude de regarder du côté de Marseille. Le dernier exemple en date concerne Hamed Junior Traoré, qui a rejoint Gênes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Après cette opération, le Genoa pourrait donc de nouveau négocier avec l’OM, cette fois pour Derek Cornelius. Recruté en 2024 pour environ 4 millions d’euros, le défenseur a disputé 25 matchs avec Marseille.

À ce stade, aucune issue n’est toutefois actée. Sassuolo conserve une position favorable, tandis que Lecce et désormais le Genoa restent à l’affût. Le prochain mouvement pourrait venir du club italien qui décidera d’accélérer concrètement dans le dossier Cornelius.