Mercato OM : Le Genoa vise cet international marseillais !

Le mercato estival continue d’animer l’actualité de l’OM. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse au défenseur Derek Cornelius, actuellement engagé avec le Canada à la Coupe du monde des clubs.

Le Genoa cible Derek Cornelius pour renforcer sa défense

Le Genoa poursuit son travail de renforcement en vue de la prochaine saison. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club italien, désormais entraîné par Daniele De Rossi, souhaite recruter un défenseur central supplémentaire et a inscrit Derek Cornelius sur sa liste de profils suivis.

Le défenseur de l’OM, né en 1997, figure parmi les options étudiées par la direction des Rossoblu. Aucune offre officielle ni accord entre les différentes parties n’a toutefois été annoncé à ce stade. L’intérêt évoqué par Gianluca Di Marzio intervient alors que le club italien a déjà entretenu des relations régulières avec l’OM sur le marché des transferts ces dernières années.

Il @GenoaCFC pensa a Derek Cornelius, difensore del Marsigliahttps://t.co/923wLjMtZP — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2026

Un défenseur sous contrat avec l’OM et actuellement avec le Canada

Au moment où son avenir alimente les premières discussions du mercato, Derek Cornelius est mobilisé avec la sélection du Canada, engagée dans une compétition internationale. Son dossier pourrait donc évoluer une fois son parcours avec la sélection terminé.

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La saison dernière, le défenseur central a évolué en prêt aux Rangers FC. Sous les couleurs du club écossais, il n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues. L’option d’achat n’a logiquement pas été levée et le défenseur fera son retour à Marseille après la Coupe du Monde…

L’intérêt du Genoa confirme que le profil de Derek Cornelius continue d’attirer plusieurs clubs européens. Pour l’OM, ce dossier pourrait s’inscrire dans les mouvements attendus durant le mercato OM, alors que le club marseillais poursuit la construction de son effectif en vue de la prochaine saison. À ce stade, les informations disponibles se limitent à l’intérêt révélé par Gianluca Di Marzio, sans qu’une négociation avancée ou un accord n’ait été confirmé par les clubs concernés.