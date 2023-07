Mercato OM : L’énorme chantier des latéraux !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

À l’aube de la saison 2023-24, l’OM ne compte qu’un seul latéral de métier dans son effectif, en la personne de Jonathan Clauss. Pablo Longoria va devoir travailler d’arrache pied, s’il veut combler ce manque avant les premiers matchs de la saison.

Avec les départs de Nuno Tavares, Sead Kolasinac et Issa Kaboré, l’OM se retrouve complètement dépourvu de joueurs de couloir. Désormais, seul Jonathan Clauss est un spécialiste du poste au sein de l’effectif marseillais. Cependant, Marcelino joue à quatre défenseurs et Clauss est plus un piston qu’un pur latéral, ce qui lui avait d’ailleurs coûté sa place en Équipe de France. L’ancien lensois aura tout de même sa chance de prouver qu’il peut intégrer le onze de Marcelino.

À gauche, c’est simple, il n’y a désormais plus personne sauf Jordan Amavi, dont Javier Ribalta a annoncé un départ, le plus rapidement possible. Sead Kolasinac va s’engager avec l’Atalanta et Nuno Tavares est reparti à Arsenal, Pablo Longoria va donc devoir s’activer, s’il ne veut pas voir son équipe commencer la saison sans latéral gauche.

Des cibles déjà établies ?

Le nom qui ressort le plus en ce début de mercato, c’est celui de Thierry Correia, le latéral droit du FC Valence. Son profil plus physique et défensif serait complémentaire avec celui de Clauss. Pour ce qui est du côté gauche, aucun nom n’est réellement sorti à part celui d’Antonee Robinson, mais qui semble un peu cher pour l’OM. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria serait également sur un latéral gauche qui connait la Ligue 1. Affaire à suivre…