Mercato OM : le gros défi pour Lorenzi en 4 jours !

À quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille reste toujours bloqué par la nécessité de réduire sa masse salariale. Selon RMC Sport, le club aurait besoin d’environ quatre départs, notamment parmi les joueurs disposant de gros salaires, avant de pouvoir réellement dégager une marge de manœuvre et accélérer sur ses recrues.

Quatre départs pour débloquer le marché

La situation est désormais claire du côté de l’OM : les départs conditionnent les arrivées. Selon RMC Sport, Marseille aurait besoin d’environ quatre ventes ou sorties importantes pour alléger suffisamment sa masse salariale et récupérer des indemnités permettant ensuite de réinvestir.

Plusieurs cadres pourraient être concernés. Les situations de Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Igor Paixao, Quinten Timber ou encore Nayef Aguerd seraient notamment à surveiller dans les derniers jours du marché.

L’objectif de la direction est double : faire baisser la masse salariale et récupérer des liquidités sur certains transferts.

L’OM contraint d’attendre avant de passer à l’action

Le problème est que Marseille ne disposerait actuellement pas d’une enveloppe suffisante pour multiplier les recrutements.

Plusieurs dossiers sont suivis ou ont déjà été sondés, mais ils restent en attente tant que les départs nécessaires ne sont pas finalisés.

Cette situation oblige donc l’OM à avancer avec prudence, avec un risque évident : voir certaines opportunités lui échapper pendant que le club tente de vendre.

La dernière ligne droite du mercato s’annonce donc décisive. Marseille doit encore trouver plusieurs portes de sortie sans trop affaiblir l’effectif de Bruno Genesio, tout en conservant suffisamment de temps pour renforcer les secteurs identifiés comme prioritaires.

À ce stade, le principal enjeu est donc moins de trouver des recrues que de débloquer financièrement le mercato olympien.