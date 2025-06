Mercato OM : Le gros doute de cet ancien parisien sur Angel Gomes !

Angel Gomes, milieu de terrain talentueux du LOSC, vient de s’engager gratuitement pour trois saisons avec l’Olympique de Marseille. À 25 ans, l’international anglais impressionne par sa technique raffinée, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Pourtant, une question agite déjà les supporters marseillais : peut-on vraiment parler d’une superbe recrue quand un joueur est aussi souvent blessé ?

Un profil brillant mais trop souvent absent ?

Quand Angel Gomes est sur le terrain, il capte tous les regards. Ses dribbles élégants, ses passes précises et sa fluidité dans le jeu font de lui, sur le papier, une recrue de choix pour l’OM. Cependant, certains observateurs restent prudents. C’est le cas de Jérôme Alonzo, ancien gardien et consultant, qui émet des réserves sur la fiabilité physique du joueur sur le plateau de l’Equipe TV.

« J’ai beaucoup commenté Angel Gomes lorsqu’il jouait au LOSC, mais au final, je ne l’ai pas tant vu que ça. C’est un joueur incroyable quand il est là, mais peut-on vraiment considérer quelqu’un comme un grand joueur s’il ne dispute que deux matchs sur cinq ? », s’interroge-t-il.

L’OM mise sur la stabilité de son effectif

Avec des ambitions renouvelées, l’Olympique de Marseille semble vouloir bâtir son projet autour de valeurs sûres, à l’image de Mason Greenwood ou Adrien Rabiot, dont les performances sont régulières et impactantes. Toujours selon Alonzo :

« Ce qui m’intéresse à Marseille, c’est qu’on garde nos forces vives comme Rabiot ou Greenwood. »

Dans ce contexte, l’arrivée d’un joueur aussi talentueux que fragile interroge sur la stratégie sportive du club.

Une saison charnière pour Angel Gomes

Pour réussir son intégration et gagner la confiance du Vélodrome, Angel Gomes devra prouver qu’il peut enchaîner les rencontres sans pépin physique. Car son potentiel ne fait aucun doute : s’il reste en forme, il pourrait devenir l’un des piliers du projet marseillais et peut-être même attirer l’attention des grands clubs européens.