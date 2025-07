Mercato OM : Le jeune attaquant de Flamengo dans le viseur de Marseille !

L’Olympique de Marseille continue de scruter le marché sud-américain pour renforcer son effectif, et un nouveau nom émerge du Brésil. D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, révélées ce vendredi soir sur son compte X (ex-Twitter), le club phocéen s’intéresse de près à Wallace Yan, jeune attaquant prometteur de Flamengo.

Révélé au grand public lors de la dernière Coupe du Monde des Clubs, Wallace Yan s’est distingué par ses performances remarquées sous les couleurs du club carioca. Depuis cette compétition, l’Olympique de Marseille surveille attentivement son évolution. Le club aurait même entamé des démarches en interne pour préparer une offre formelle à destination de Flamengo, d’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto.

Pour l’instant, aucune proposition concrète n’a été transmise, mais l’intérêt de l’OM est bien réel et gagne du terrain dans les coulisses. Ce dossier témoigne de la stratégie de recrutement adoptée par les dirigeants marseillais, toujours attentifs aux jeunes talents à fort potentiel sur la scène internationale.

L’OM n’est toutefois pas seul sur le coup. Wolverhampton serait également séduits par le profil de Wallace Yan. Cette concurrence anglaise pourrait compliquer la tâche des Marseillais, mais souligne en parallèle le prestige grandissant du jeune attaquant brésilien sur le marché européen.

Le dossier Wallace Yan pourrait s’accélérer dans les jours à venir. Reste à savoir si l’OM passera à l’action pour tenter de s’attacher les services d’un joueur qui semble promis à un avenir brillant.

