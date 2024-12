Mercato OM : Le message énigmatique de Paul Pogba sur Instagram !

Sans club depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, l’avenir de Paul Pogba semble s’écrire dans un nouveau club. Le milieu de terrain, souvent cité à l’OM, a publié un message énigmatique sur Instagram.

En story sur Instagram, Paul Pogba semble teaser une nouvelle qui risque de bientôt tomber avec des émojis de sablier, une bouche cousue et un émoji tirant la langue. De quoi relancer les rumeurs sur son avenir? Depuis quelques semaines, son nom revient avec insistance à l’Olympique de Marseille et son sort semble être bien parti pour se boucler prochainement.

A LIRE AUSSI : OM : De Zerbi attend le retour de Moumbagna… (et donne une idée de la date)

👀🇫🇷 Paul Pogba on Instagram. pic.twitter.com/yEJNwLcspX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2024

Tous les ingrédients sont là pour Pogba à l’OM

Patrice Evra, ancien international français, s’est exprimé sur la possible arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Dans une déclaration passionnée, il a révélé avoir encouragé le milieu de terrain à rejoindre le club phocéen, mettant en avant l’attachement de Pogba à l’équipe de France et la visibilité qu’offre l’OM. Une prise de position qui alimente les spéculations autour d’un transfert qui pourrait marquer un tournant pour le club et le joueur.

A lire aussi : Mercato : L’OM garde un oeil sur la situation de ce buteur à 25M€?

« Il est en phase de réathlétisation, il s’entraîne très dur. Je ne vais pas démentir, j’ai parlé à Mehdi Benatia pour qu’il le prenne, et j’ai dit à Paul d’aller à Marseille. Mais cela ne veut pas dire que tout est fait et qu’il va signer à l’Olympique de Marseille. Pourquoi je veux qu’il aille à Marseille ? Parce que quand j’ai parlé avec lui, il m’a montré qu’il avait un grand attachement à l’équipe de France. Donc, il y a peut-être Manchester, mais en France, il sait que Marseille est une grosse vitrine. Il a joué avec Rabiot, il le connaît super bien. Je pense que tous les ingrédients sont là. J’espère que ça va se faire ! », a ainsi déclaré l’ancien international français.

ABONNEZ VOUS A NOTRE CHAINE YOUTUE POUR LE RIEN RATER – ON VISE LES 100K ON A BESOIN DE VOUS !